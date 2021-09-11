У Греції поліція розігнала протести сльозогінним газом та водометами
У Греції тисячі людей вийшли на протести перед приїздом прем'єр-міністра країни Кіріакоса Міцотакі. Поліція розігнала протестувальників, застосовуючи сльозогінний газ і водомети.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
У Греції в місті Салоніках повинен був виступити прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакі з промовою з економічних питань. Люди вийшли з протестами, щоб висловити свою незгоду у сфері економічної політики та обов'язкової вакцинації від коронавірусу.
Однак поліція застосувала сльозогінний газ і водомет, щоб розігнати демонстрацію тисяч людей. Зазначається, що демонстрантам так і не дали дістатися до місця виступу прем'єр-міністра.
Протести проти вакцинації COVID-19 в Греції почалися в липні після того, як уряд оголосив про обов'язкову вакцинацію медичних працівників і персоналу будинків престарілих. Влада припустила також, що вакцини можуть стати обов'язковими і для інших груп, наприклад для вчителів.
За останніми офіційними даними, близько 5,7 мільйона греків, або 55% населення, повністю вакциновані від COVID-19, і 59% отримали одну дозу вакцини. При цьому, 11 вересня зареєстровано 2197 нових випадки хвороби та 39 смертей.
Нагадаємо, що у Греції з 1 вересня повинні були усунути від роботи нещеплених медиків. Це могло призвести до нестачі персоналу в лікарнях.