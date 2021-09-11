У Греції поліція розігнала протести сльозогінним газом та водометами

У Греції тисячі людей вийшли на протести перед приїздом прем'єр-міністра країни Кіріакоса Міцотакі. Поліція розігнала протестувальників, застосовуючи сльозогінний газ і водомети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

У Греції в місті Салоніках повинен був виступити прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакі з промовою з економічних питань . Люди вийшли з протестами, щоб висловити свою незгоду у сфері економічної політики та обов'язкової вакцинації від коронавірусу.

Однак поліція застосувала сльозогінний газ і водомет, щоб розігнати демонстрацію тисяч людей. Зазначається, що демонстрантам так і не дали дістатися до місця виступу прем'єр-міністра.

Протести проти вакцинації COVID-19 в Греції почалися в липні після того, як уряд оголосив про обов'язкову вакцинацію медичних працівників і персоналу будинків престарілих. Влада припустила також, що вакцини можуть стати обов'язковими і для інших груп, наприклад для вчителів.