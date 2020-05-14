В Греции открывают более 500 пляжей с ограничениями

В Греции с 16 мая открывают 515 частных и коммунальных пляжей на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщает Ekathimerini.

Сообщается, что соответствующее решение принял Генеральный секретариат гражданской защиты Греции. При этом на пляжах будут действовать определенные ограничения в связи с COVID-19.

"Следуя рекомендациям специального консультативного комитета Министерства здравоохранения по кризису коронавируса, эти ограничения включают ограничение на 40 человек на 1000 квадратных метров площади и расстояние между зонтиками от солнца не менее 4 метров. Заведения общественного питания на территории пляжей могут предлагать только еду на вынос, и им запрещено доставлять еду и напитки к зонтикам клиентов, а также продавать алкогольные напитки", - говорится в сообщении.

Также запрещены все спортивные мероприятия на территории пляжей, которые требуют физического контакта между участниками.

Персоналу пляжей рекомендуют носить маски, хотя это является не обязательным правилом.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что туристический сезон на европейских курортах для международных туристов может начаться уже в июле.