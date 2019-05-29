В Греции назначили дату досрочных парламентских выборов

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас принял решение провести досрочные парламентские выборы в стране 7 июля. Об этом заявил представитель греческого правительства Димитрис Тцанакопулос, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ekathimerini.

Досрочные парламентские выборы в Греции пройдут 7 июля.

"Решение премьер-министра такое, чтобы провести (досрочные парламентские, - ред.) выборы 7 июля, чтобы не помешать проведению вступительных экзаменов в вузы", - сказал он.

Решение о проведении выборов было принято после провала правящей партии премьера Ципраса "Сириза" на выборах в Европейский парламент.

Напомним, премьер-министр Греции Алексис Ципрас после того, как стало известно, что возглавляемая им партия Коалиция радикальных левых сил уступает на выборах в Европейский парламент оппозиционной "Новой демократии", объявил о проведении в стране досрочных парламентских выборов.

По данным Министерства внутренних дел Греции после подсчета почти 40% бюллетеней, "Новая демократия" набирает 33,32% голосов и может получить 7 мест в Европарламенте, а правящая "Сириза" - 23,89% (6 мест).