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В Греции начнут вакцинацию третьей дозой: кто получит прививку

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Греция, Понедельник 23 августа 2021 20:05
В Греции начнут вакцинацию третьей дозой: кто получит прививку Фото: в Греции начнут вакцинацию третьей дозой (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 23 августа представители Министерства здравоохранения Греции заявили, что в стране начнется вакцинация бустерной (третьей) дозой вакцины от коронавируса. Первыми прививки получат люди со слабым иммунитетом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ekathimerini.

Указано, что данное решение было принято ,чтобы предотвратить распространение в стране более заразного варианта COVID-19 - штамма "Дельта"

Так, в первую очередь прививать третьей дозой вакцины от коронавируса в Греции будут:

  • пациентов, которые лечатся от рака;
  • людей, перенесших трансплантацию органов;
  • людей, больных ВИЧ-инфекцией.

Указано, что для бустерных прививок будут использоваться только препараты с технологией мРНК (производства Pfizer-BioNTech и Moderna), ими будут ревакцинировать и лиц, ранее получивших вакцину AstraZeneca или Johnson & Johsnon.

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Греция Вакцина от коронавируса
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