У Греції почнуть вакцинацію третьою дозою: хто отримає щеплення

Сьогодні, 23 серпня представники міністерства охорони здоров'я Греції заявили, що в країні розпочнеться вакцинація бустерною (третьою) дозою вакцини від коронавірусу. Першими щеплення отримають люди зі слабким імунітетом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ekathimerini.

Вказано, що дане рішення було прийнято, аби запобігти поширенню у країні більш заразного варіанту COVID-19 - штаму "Дельта"

Так, першочергово щеплювати третьою дозою вакцини від коронавірусу в Греції будуть:

пацієнтів, які лікуються від раку;

людей, котрі перенесли трансплантацію органів і приймають ліки для зміцнення імунної системи;

людей, хворих на ВІЛ-інфекцію.

Зазначено, що для бустерних щеплень будуть використовуватися тільки препарати з технологією мРНК (виробництва Pfizer-BioNTech і Moderna), ними ревакцинуватимуть і осіб, які раніше отримали вакцину AstraZeneca або Johnson & Johsnon.