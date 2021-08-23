У Греції почнуть вакцинацію третьою дозою: хто отримає щеплення
Фото: у Греції почнуть вакцинацію третьою дозою (Віталій Носач, РБК-Україна)
Сьогодні, 23 серпня представники міністерства охорони здоров'я Греції заявили, що в країні розпочнеться вакцинація бустерною (третьою) дозою вакцини від коронавірусу. Першими щеплення отримають люди зі слабким імунітетом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ekathimerini.
Вказано, що дане рішення було прийнято, аби запобігти поширенню у країні більш заразного варіанту COVID-19 - штаму "Дельта"
Так, першочергово щеплювати третьою дозою вакцини від коронавірусу в Греції будуть:
- пацієнтів, які лікуються від раку;
- людей, котрі перенесли трансплантацію органів і приймають ліки для зміцнення імунної системи;
- людей, хворих на ВІЛ-інфекцію.
Зазначено, що для бустерних щеплень будуть використовуватися тільки препарати з технологією мРНК (виробництва Pfizer-BioNTech і Moderna), ними ревакцинуватимуть і осіб, які раніше отримали вакцину AstraZeneca або Johnson & Johsnon.