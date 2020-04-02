В Греции на карантин закрыли лагерь для беженцев

В Греции из-за вспышки коронавируса на двухнедельный карантин закрыли лагерь для беженцев вблизи Афин. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

По данным Министерства по делам беженцев, коронавирус выявили у 21 человека в лагере, расположенном в 75 километрах от греческой столицы. Всего на территории лагеря живут около 2500 беженцев.

Отмечается, что инфицирование началось с женщины, которую проверили на коронавирус в одной из клиник Афин после рождения ребенка. После этого проверку на коронавирус прошли еще более 60 человек, у 20 из которых заражение подтвердилось.

На протяжении двух недель в лагере будет ограничена свобода передвижения, а за соблюдением карантина будут следить правоохранители. Среди сотрудников лагеря больных коронавирусом нет.

Напомним, ранее сообщалось, что в Греции произошла вспышка коронавируса на борту круизного лайнера "El Venizelos". Заболевание коронавирусом обнаружили у 20 пассажиров лайнера. На борту судна находятся от 30 до 82 украинцев.

Также РБК-Украина писало, что в Греции коронавирусом заразился афонский монах. Недавно больной посещал Британию с делегацией монастыря и вернулся на Афон 20 марта.