GREEN DAY напередодні Нового року презентував новинки: які смаки зʼявились

"Прийнято вважати, що на нашому ринку популярністю користується тільки біла класична горілка. Дійсно, до недавнього часу так і було. Але дивлячись на полиці сучасних алкогольних магазинів в Україні, ми не можемо не помітити, як збільшується представленість смакової горілки, як зростає попит на неї. Це засвідчують і авторитетні українські сомельє. Традиційне споживання звісно залишається, але молоде покоління шукає нове і GreenDay, як сильний український виробник, що активно займається інноваціями та своїм розвитком дає споживачеві абсолютно нові смаки", - каже засновник компанії АВ ТД Фелікс Черток.

Як зазначають в повідомленні, цитрусові горілки, популярні у світі, та здаються досить простими за рецептурою, але жоден з великих українських брендів не пропонує його на українському ринку.

Після багаторазових дегустацій з міжнародними горілчаними брендами GreenDay зробив справжній бестселлер. "Поєднання лимона й апельсина м'яке і збалансоване, не набиває оскому. GreenDay Цитрус гарний і для апперетіва, і для діджестива, ідеальний для коктейлів або просто з льодом", - говорять в компанії.

Солона карамель також задає тренди в різних харчових категоріях. Міцний алкоголь не так тісно пов'язаний із модними солодощами. Зробити такий смак не просто. ГрінДей орієнтувався на однойменні популярні продукти світових брендів.

"Результат - GreenDay Солона Карамель, без перебільшення, вийшов ще краще. Молочна солона карамель ще ніколи так добре не накладалася на горілчану основу. Можемо пишатись таким сучасним українським міцним напоєм. Просто з льодом або у коктейлі, чи як діджестів це справжнісінький, прекрасний горілчаний десерт", - наголосили в компанії..

Нагадаємо, горілчаний преміум-бренд GreenDaу створений у 2012 році з метою: дати споживачам міцний напій високої природної чистоти, який можна пити, не боячись наслідків.