Гречка та цукор подешевшали, картопля подорожчала: як змінилися ціни за останній місяць

У листопаді 2023 року найбільше подешевшали гречана крупа, цукор, яблука та свинина. Загалом інфляція впала до мінімуму за три роки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Держстату .

За даними статистичного відомства в листопаді, гречані крупи подешевшали на 9,7% до 33,0 гривень за кілограм, цукор - на 4,3% до 34,5 гривень за кілограм, яблука на 3,7% до 19,3 гривень за кілограм кілограм, свинина на 3,1% 196,1 гривні за кілограм.

Водночас картопля подорожчала на 17,1% до 11,9 гривень за кілограм. Також зросли в ціні молоко та молочні продукти.

Ціни на алкоголь та сигарети

За даними Держстату, у листопаді 2023 року:

горілка подешевшала на 0,7% до 119,1 гривень за пляшку 0,5 літра,

столові вина українських марок подешевшали на 0,1% до 110,1 гривень за пляшку 0,7 літра,

пиво подешевшало на 0,8% до 31,7 гривень за пляшку 0,5 літра,

сигарети преміум-класу подорожчали на 0,9% до 94,8 гривні за пачку.

Ціни в Україні

За даними Держстату, зростання споживчих цін в Україні в листопаді 2023 року сповільнилося до 5,1% - мінімуму за три роки. Ціни на продукти харчування за рік зросли лише на 2,4%.

Зазначимо, за 2022 рік в Україні найбільше подорожчали овочі, яйця, крупи, риба та сало, за 2021 рік найбільше подорожчали овочі, соняшникова олія та цукор, за 2020 рік найбільше подорожчав цукор , гречана крупа, яйця, соняшникова олія.