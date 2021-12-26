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У греческого острова Крит произошло сильное землетрясение

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Воскресенье 26 декабря 2021 21:58
У греческого острова Крит произошло сильное землетрясение Фото: у островов Греции произошло землетрясение (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Греции около южных островов произошло землетрясение магнитудой 5,2 баллов по шкале Рихтера. О разрушениях и жертвах пока не сообщается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ekathimerini.

Толчки произошли к востоку от острова Крит и на глубине 9 километров, сообщил Институт геодинамики в Афинах.

Землетрясение ощущалось на Крите и островах Карпатос, Касос, Родос и Санторини.

Несвязанный толчок силой 4,0 балла произошел также вечером в горах к западу от Афин, в 27 километрах к северо-востоку от города Коринф. Глубина подземных толчков составила 16,7 километра.

Толчки такой силы не редкость в Греции, которая находится недалеко от точки соприкосновения Африканской и Евразийской тектонических плит.

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