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Біля грецького острова Крит стався сильний землетрус

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Неділя 26 грудня 2021 21:58
Біля грецького острова Крит стався сильний землетрус Фото: біля островів Греції стався землетрус (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У Греції біля південних островів стався землетрус магнітудою 5,2 балів за шкалою Ріхтера. Про руйнування і жертви поки не повідомляється.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ekathimerini.

Поштовхи сталися на схід від острова Крит і на глибині 9 кілометрів, повідомив Інститут геодинаміки в Афінах.

Землетрус відчувався на Криті і островах Карпатос, Касос, Родос і Санторіні.

Незв'язаний поштовх силою 4,0 бала стався також увечері в горах на захід від Афін, в 27 кілометрах на північний схід від міста Коринф. Глибина підземних поштовхів склала 16,7 кілометра.

Поштовхи такої сили не рідкість в Греції, яка знаходиться недалеко від точки дотику африканської та Євразійської тектонічних плит.

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