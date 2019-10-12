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Греческая церковь первой признала ПЦУ, - Порошенко

Новости » Политика    12.10.2019 - 15:06
Греческая церковь первой признала ПЦУ, - Порошенко
Фото: Петр Порошенко (пресс-служба)

Греки стали первыми, и это достойный пример для всех остальных, отметил Порошенко

Православная церковь Эллады признала Православную церковь Украины как независимую, равноправную сестру в семье поместных православных церквей. Об этом сообщил Петр Порошенко в своем Facebook.

"Замечательная и вдохновляющая новость из Афин, которая молнией долетела до меня в Лондон на Парламентскую ассамблею НАТО. С благодарностью приветствуем это решение сестринской Церкви! Спасибо за неустанный труд на поддержку Украинской Церкви Вселенскому Патриарху и Константинопольской Церкви-Матери", - написал он.

Порошенко верит, что в конце концов все православные церкви признают "свою украинскую сестру и войдут в полное общение с ней". Москва не смогла остановить этот процесс, добавил Порошенко.

"Греки стали первыми, и это достойный пример для всех остальных", - добавил Порошенко.

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Новости Украины Порошенко ПетрПЦУ
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