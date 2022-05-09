"Гражданские платят высокую цену". Генсек ООН осудил удар по школе в Белогоровке

Российский удар по школе в Белогоровке (Луганская область) является напоминанием тому, что самую высокую цену в войнах платят мирные жители. В результате удара погибли десятки людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генсека ООН Антониу Гутерриша.

"Это нападение является еще одним напоминанием о том, что в этой войне, как и во многих других конфликтах, именно гражданские лица платят самую высокую цену", - отметил он.

По его словам, во время войны следует обеспечивать защиту гражданского населения и объектов гражданской инфраструктуры.

"Эта война должна закончиться, должен быть установлен мир в соответствии с Уставом ООН и международным правом. ООН и партнерские гуманитарные организации в Украине будут продолжать оказывать поддержку тем, чьи жизни были разрушены войной", - подчеркнул Гутерриш.