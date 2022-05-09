"Гражданские платят высокую цену". Генсек ООН осудил удар по школе в Белогоровке
Российский удар по школе в Белогоровке (Луганская область) является напоминанием тому, что самую высокую цену в войнах платят мирные жители. В результате удара погибли десятки людей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генсека ООН Антониу Гутерриша.
"Это нападение является еще одним напоминанием о том, что в этой войне, как и во многих других конфликтах, именно гражданские лица платят самую высокую цену", - отметил он.
По его словам, во время войны следует обеспечивать защиту гражданского населения и объектов гражданской инфраструктуры.
"Эта война должна закончиться, должен быть установлен мир в соответствии с Уставом ООН и международным правом. ООН и партнерские гуманитарные организации в Украине будут продолжать оказывать поддержку тем, чьи жизни были разрушены войной", - подчеркнул Гутерриш.
Напомним, по данным руководства Луганской области, в результате удара по школе могли погибнуть 60 человек, которые прятались в ней от обстрелов. Из-под завалов удалось спасти около 30 человек.
Министр иностранных дел Британии Лиз Трасс назвала эту трагедию умышленным нападением на гражданское население.
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