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"Гражданские платят высокую цену". Генсек ООН осудил удар по школе в Белогоровке

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Луганская область, Понедельник 09 мая 2022 22:24
"Гражданские платят высокую цену". Генсек ООН осудил удар по школе в Белогоровке Фото: генсек ООН Антониу Гутерриш (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Российский удар по школе в Белогоровке (Луганская область) является напоминанием тому, что самую высокую цену в войнах платят мирные жители. В результате удара погибли десятки людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генсека ООН Антониу Гутерриша.

"Это нападение является еще одним напоминанием о том, что в этой войне, как и во многих других конфликтах, именно гражданские лица платят самую высокую цену", - отметил он.

По его словам, во время войны следует обеспечивать защиту гражданского населения и объектов гражданской инфраструктуры.

"Эта война должна закончиться, должен быть установлен мир в соответствии с Уставом ООН и международным правом. ООН и партнерские гуманитарные организации в Украине будут продолжать оказывать поддержку тем, чьи жизни были разрушены войной", - подчеркнул Гутерриш.

Напомним, по данным руководства Луганской области, в результате удара по школе могли погибнуть 60 человек, которые прятались в ней от обстрелов. Из-под завалов удалось спасти около 30 человек.

Министр иностранных дел Британии Лиз Трасс назвала эту трагедию умышленным нападением на гражданское население.

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