ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Гражданин Словакии пытался вывезти из Украины книги начала ХХ века

Новина українською →
Закарпатская область, Вторник 08 июня 2021 11:54
Гражданин Словакии пытался вывезти из Украины книги начала ХХ века Фото: изъятая старинная книга (dpsu.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Пограничники Чопского отряда на пункте пропуска "Малый Березный" задержали гражданина Словакии. Иностранец пытался вывезти из Украины 13 книг начала ХХ века, которые могут представлять историческую и культурную ценность.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

"Сегодня ночью пограничники Чопского отряда совместно с сотрудниками таможни пресекли попытку незаконного вывоза за границу партии книг, которые, возможно, представляют культурную ценность",- говорится в сообщении.

Известно, что книги нашли во время осмотра легкового автомобиля Volkswagen, которым через пункт пропуска "Малый Березный" на выезд из Украины направлялся 50-летний гражданин Словакии.

"В салоне автомобиля нашли 13 книг начала ХХ века. Среди них книги на религиозную тематику и произведения иностранных авторов, изданные в Украине и за рубежом",- отмечают в ведомстве.

Сейчас старинные предметы изъяты сотрудниками таможни. Их историческая и культурная ценность будет установлена соответствующим экспертом.

Фото: изъятые старинные книги (dpsu.gov.ua)

Напомним, что в январе пограничники пресекли попытку незаконного вывоза в оккупированной части Луганской области икон и книг, которые могут представлять культурную ценность.

Добавим, что во время визита Лаврова в БИГ ему подарили вывезенную из Луганска старинную икону. Это вызвало дипломатический скандал.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Происшествия Государственная пограничная служба пограничники контрабанда
NEWS
В Украине зафиксировали 1 602 новых COVID-случаев
В Украине зафиксировали 1 602 новых COVID-случаев
DAILY
Армия добровольцев. Как и зачем у Зеленского решили создать национальное сопротивление
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Армия добровольцев. Как и зачем у Зеленского решили создать национальное сопротивление