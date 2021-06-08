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Громадянин Словаччини намагався вивезти з України книги початку ХХ століття

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Закарпатська область, Вівторок 08 червня 2021 11:54
Громадянин Словаччини намагався вивезти з України книги початку ХХ століття  Фото: вилучена старовинна книга (dpsu.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Прикордонники Чопського загону на пункті пропуску "Малий Березний" затримали громадянина Словаччини. Іноземець намагався вивезти з України 13 книг початку ХХ століття, котрі можуть становити історичну і культурну цінність.

Про це повідомляє прес-служба ДПСУ.

"Сьогодні вночі прикордонники Чопського загону спільно зі співробітниками митниці завадили спробі незаконного вивезення за кордон партії книг, які, можливо, становлять культурну цінність", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що книги знайшли під час огляду легкового автомобіля Volkswagen, яким через пункт пропуску "Малий Березний" на виїзд з України прямував 50-річний громадянин Словаччини.

"У салоні автомобіля знайшли 13 книг початку ХХ століття. Серед яких книги на релігійну тематику та твори іноземних авторів, видані в Україні та за кордоном", - зазначають у відомстві.

Наразі старовинні предмети вилучені співробітниками митниці. Їх історичну та культурну цінність буде встановлено відповідним експертом.

Фото: вилучені старовинні книги (dpsu.gov.ua)

Нагадаємо, що у січні прикордонники попередили спробу незаконного вивезення до окупованої частини Луганської області ікон та книг, що можуть становити культурну цінність.

Додамо, що під час візиту Лаврова в БІГ йому подарували вивезену з Луганська старовинну ікону. Це викликало дипломатичний скандал.

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