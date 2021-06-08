Громадянин Словаччини намагався вивезти з України книги початку ХХ століття
Прикордонники Чопського загону на пункті пропуску "Малий Березний" затримали громадянина Словаччини. Іноземець намагався вивезти з України 13 книг початку ХХ століття, котрі можуть становити історичну і культурну цінність.
Про це повідомляє прес-служба ДПСУ.
"Сьогодні вночі прикордонники Чопського загону спільно зі співробітниками митниці завадили спробі незаконного вивезення за кордон партії книг, які, можливо, становлять культурну цінність", - йдеться у повідомленні.
Відомо, що книги знайшли під час огляду легкового автомобіля Volkswagen, яким через пункт пропуску "Малий Березний" на виїзд з України прямував 50-річний громадянин Словаччини.
"У салоні автомобіля знайшли 13 книг початку ХХ століття. Серед яких книги на релігійну тематику та твори іноземних авторів, видані в Україні та за кордоном", - зазначають у відомстві.
Наразі старовинні предмети вилучені співробітниками митниці. Їх історичну та культурну цінність буде встановлено відповідним експертом.
Нагадаємо, що у січні прикордонники попередили спробу незаконного вивезення до окупованої частини Луганської області ікон та книг, що можуть становити культурну цінність.
Додамо, що під час візиту Лаврова в БІГ йому подарували вивезену з Луганська старовинну ікону. Це викликало дипломатичний скандал.