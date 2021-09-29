Гражданин РФ пытался выехать из Украины на угнанной машине, - ГПСУ

В среду, 29 сентября в Волынской области украинские пограничники обнаружили гражданина РФ, который пытался выехать из страны на угнанном автомобиле. Транспортное средство находилось в международном розыске.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГПСУ.

"Выехать на машине Skoda из Украины через пункт пропуска "Доманово" пытался гражданин РФ. Во время мероприятий пограничного контроля на транспортное средство, которым он управлял, сработала база данных Интерпола", - говорится в сообщении.

Указано, что по данному факту пограничники проинформировали сотрудников Интерпола, которые подтвердили, что машина с таким VIN-номером с января прошлого года действительно считается похищенной и разыскивается в Украине.

Сейчас автомобиль передан сотрудникам полиции.