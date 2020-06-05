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Граждане оценили перспективы победы Украины над Россией

Новости » Общество     05.06.2020 - 13:04
Граждане оценили перспективы победы Украины над Россией
Фото: "Гетман Сагайдачный" (Виталий Носач, РБК-Украина)

Только 10% считают, что Россия сможет победить Украину

В апреле 2020 года 50,5% граждан были убеждены, что в будущем Украина одержит победу над Россией. Только 10,3% респондентов считали, что победит Россия.

Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

По данным опроса, 37,2% заявили Украина добьется победы над Россией, поскольку Россия слабая отсталая страна, а с Украиной весь цивилизованный мир.

Примерно половина граждан выступают за переговоры относительно мира на Донбассе (48,8%), выступают против 35,1% респондентов.

Кроме того, 55.5% респондентов считают, что в будущем Украина перейдет преимущественно на украинский язык. В то же время, 29,8% заявили, что в будущем Украина сделает русский язык вторым государственным.

Граждане оценили перспективы победы Украины над Россией

Опрос был проведен Киевским международным институтом социологии в течение апреля-мая 2020 года. Полевой этап длился с 26 по 30 апреля. Опрос проводился методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основные случайного генерирования мобильных телефонных номеров. Всего было опрошено 1507 респондентов, которые проживают по всей Украине кроме оккупированных Россией территорий. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0.95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,6%.

Напомним, по данным опроса Центра Разумкова, в феврале 2020 года большинство граждан (54%) хотели бы, чтобы оккупированные Россией отдельные районы Донбасса вернулись в состав Донецкой и Луганской областей Украины на тех же условиях, что были ранее.

Отметим, по данным опроса Центра Разумкова, проведенного в начале октября 2019 года, разделяют мнение, что на востоке Украины происходит гражданская война - конфликт между проукраинские и пророссийские настроенными гражданами Украины - 15% украинцев.

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Автор: Александр Белоус

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