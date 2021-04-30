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Гражданам США рекомендуют покинуть Россию до 15 июня, если срок их визы истекает

Новина українською → Москва, Пятница 30 апреля 2021 11:10
Гражданам США рекомендуют покинуть Россию до 15 июня, если срок их визы истекает Фото: посольство США рекомендует своим гражданам покинуть Россию до 15 июня (freepik)
Автор: Анастасия Рокитна

Посольство США обратилось к американцам, которые находятся в РФ и срок их визы истекает. Граждан Америки призывают покинуть страну до 15 июня.

Об этом сообщает пресс-служба диппредставительства.

Американцы, которые хотят остаться в РФ, должны посетите местное отделение Министерства внутренних дел (МВД), чтобы оформить необходимые документы, сообщили в посольстве.

"Если вы являетесь гражданином США, находящимся в России, и ваша виза истекает, мы настоятельно призываем вас выехать из России до дедлайна 15 июня, установленного российским правительством", - говорится в сообщении.

Кроме того, Посольство США в России сократит штат на 75% в связи с запретом на наем иностранных граждан. Также с 12 мая будет сокращено количество консульских услуг.

Напомним, Российская Федерация в ответ на действия Словакии и стран Балтии, которые поддержали Чехию в дипломатической войне с РФ, высылает их дипломатов.

Отметим, дипломатическая война началась после того, как Чехия выслала 18 сотрудников российской дипмиссии в связи с возможной причастностью Москвы к взрывам на военном складе в 2014 году. В ответ Москва выслала 20 чешских дипломатов. Чехию высылкой россиян поддержали многие европейские страны, а Украина предложила направить чешских дипломатов в Киев.

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