Гранти до мільйона гривень. Ветерани можуть отримати кошти на створення чи розвиток бізнесу

Українські ветерани можуть отримати фінансову допомогу на створення чи розвиток свого бізнесу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Львівської обласної військової адміністрації.

Гранти в розмірі від 250, 500 тисяч й до 1 мільйона гривень доступні для ветеранів, ветеранок, а також їхніх дружин та чоловіків.

Кошти можна отримати через портал "Дія". Завдяки фінансуванню учасники ініціативи зможуть розпочати нову справу або розширити бізнес, який уже функціонує.

Рішення про надання гранту приймає Державна служба зайнятості після розгляду бізнес-плану та перевірки заяви уповноваженим банком.

Якщо ж вам потрібна консультація щодо програми, зверніться до найближчого відділення "Ощадбанку".

Заповнити заяву на отримання коштів можна до 14 січня за посиланням.

Для отримання консультацій щодо бізнес-плану можна звернутися до партнерів програми грантової програми для ветеранів і другого з подружжя:

Програма реінтеграції ветеранів, IREX;

ГО «Простір можливостей»;

KSE Graduate Business School and KSE Foundation;

KSE Graduate Business School;

Державний центр зайнятості;

Асоціація підприємців - ветеранів АТО.

Зауважимо, що в Україні вже кілька років активно діє система грантів. Це безповоротна фінансова допомога для бізнесу, неприбуткової організації чи фізособи.

Кошти можна залучити для розвитку власного проєкту чи забезпечення певних потреб для бізнесу, який вже існує.

У своєму матеріалі РБК-Україна пояснило, як працює грантова система та які умови потрібно виконувати, щоб отримати фінансову допомогу.

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