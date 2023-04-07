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Грант на мільйон. Для українців запускають нову фінансову програму: як отримати

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Україна, П'ятниця 07 квітня 2023 10:31
Грант на мільйон. Для українців запускають нову фінансову програму: як отримати Фото: ветерани отримають до 1 млн на власний бізнес (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В Україні розширили проект єРобота та запускають нові грантові програми для ветеранів на започаткування або розвиток власного бізнесу. Заявки можна подавати через портал "Дія" з 10 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінекономіки.

Згідно з рішенням уряду, ветерани зможуть отримати грант від 250 тис. гривень до 1 млн гривень. Окрім того, другий з подружжя захисника зможе отримати грант 500 тис. гривень на розвиток сімейного бізнесу.

Грант на мільйон. Для українців запускають нову фінансову програму: як отримати

Зокрема, запускаються нові грантові програми, за якими можна отримати грант:

  • 250 тис. гривень - для учасника бойових дій та/або особи з інвалідністю внаслідок війни за умови створення одного робочого місця;
  • 500 тис. гривень - для члена сім'ї учасника бойових дій та/або особи з інвалідністю внаслідок війни за умови створення двох робочих місць;
  • 1 млн гривень - для учасника бойових дій та/або особи з інвалідністю внаслідок війни, які зареєстровані як ФОП не менше ніж 3 роки, за умови створення чотирьох робочих місць, мінімум 2 з яких займуть ветерани або особи з інвалідністю внаслідок війни.

Гранти на 500 тис. гривень та 1 млн гривень надаватимуться за умови співфінансування з отримувачем у співвідношення 70/30, тобто отримувач гранту має вкласти у свою справу 30% власних коштів, 70% коштів надасть держава у вигляді гранту.

Грантові кошти підприємець може використати на придбання обладнання, сировини, матеріалів, оренду приміщення та транспортних засобів, необхідних для реалізації свого бізнес-проекту, закупівлю ліцензійного програмного забезпечення, оплату послуг з маркетингу та реклами.

Заяви на отримання грантів можна подавати з 10 квітня через портал Дія.

Нагадаємо, у Верховній раді зареєстрований проект закону щодо спрощення процедури присвоєння статусу ветерана.

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