Грановский заявил о непричастности к суду против директора ГБР Трубы

Фото: Александр Грановский

Грановский привел примеры недобропорядочности Трубы

Народный депутат Украины, член фракции "Блок Петра Порошенко" Александр Грановский заявил о непричастности к суду против директора Государственного бюро расследований (ГБР) Романа Трубы. Об этом Грановский написал на своей странице в Facebook.

По словам Грановского, сегодня на различных информационных ресурсах появились заказные статьи о его "возможном вовлечении в судебные тяжбы, цель которых заключается в увольнении с должности директора ГБР Романа Трубы".

"Мои источники уверяют в том, что, собственно, заказчик всего этого детского информационного недержания - сам Роман Михайлович. Но как я могу поверить в такую ерунду. Нет, я не верю. Знаю, что за этой злой и хитрой комбинацией стоят куда более коварные силы. Довольно много профессиональных и честных журналистов отказались размещать на страницах своих изданий эту откровенную чушь, за что я им отдельно благодарен. И исключительно с целью предупредить хочу обратиться к самому Роману Михайловичу, который, уверен, прочтет эти строки, когда в перерыве от поедания нектара спустится с Олимпа", - написал он.

Грановский также отметил, что виделся с Трубой один раз и при встрече они лишь обменялись рукопожатиями. Кроме того, Грановский отметил, что у него нет никаких персональных интересов в разрезе работы ГБР.

"Но вы, я думаю, знаете, что от вашего имени и по вашему поручению со мной встречался ваш соратник, имя которого я сейчас не стану называть. Справедливости ради, ничего такого с запахом дури ваш коллега мне не предлагал. Не предлагал, потому что говорить со мной не о чем, Роман Михайлович. Я надеюсь, что вам дословно передали суть нашего разговора, которая, по большому счету, сводилась к нескольким базовым принципам: я, как народный депутат Украины, мечтаю о том, чтоб ГБР работало лучше чем НАБУ, мечтаю одновременно о том, чтоб сотрудники не брали взятки, подчеркнул неоднократно, что у меня нет никаких персональных интересов в разрезе работы ГБР", - написал он, обращаясь к Трубе.

При этом Грановский добавил, что в списке сотрудников, которые успешно прошли отбор в ГБР, нет его ставленников.

"Меня не интересует судьба каких-то отдельных людей. По правде говоря, меня и ваша судьба не интересует, а волнует только успешный запуск бюро, которое вам посчастливилось возглавить", - написал он.

Грановский также сообщил, в чем заключается суть судебных разбирательств, фигурантом которых является Труба.

"Я только недавно начал интересоваться природой тех правовых претензий, которые вам предъявляют в судебных исках. Много времени на это не потратил, это честно. В качестве иллюстрации и напоминания для тех, кому это интересно, прикреплю к этой публикации основные документы, которые уже были ранее опубликованы и те, что я получил от своих источников. Если коротко, то истец полагает, что Роман Михайлович Труба как-то "по-своему" прошел люстрационную проверку, забыв рассказать о том, что 11 декабря 2013 г успел предъявить уведомление о подозрении общественному активисту Шевциву Андрею Владимировичу в уголовном деле № 12013150270001441.

В принципе, на это обстоятельство можно закрыть глаза. Согласен", - написал он.

Также Грановский сообщил, что распространяются слухи о том, что Труба продал "какие-то копии очень ответственного уголовного производства заинтересованным лицам за 5 тыс. долларов".

"Я что-то слышал о каких-то других уголовных делах, где ваш процессуальный статус - свидетель. Ведется интенсивное расследование по этим делам или нет, я не знаю, так как у меня нет доступа к этой защищенной законом информации. Кто-то распространяет слухи том, что вы в прошлом продали какие-то копии очень ответственного уголовного производства заинтересованным лицам за 5 тыс. долларов. Но я хочу вас успокоить: я в это не верю. Другие настойчиво твердят, что вы общались с большим количеством претендентов на разные должности в ГБР и даже намекали на какую-то неправомерную выгоду взамен на перспективное трудоустройство в бюро. Эти злые языки убеждают общественность в том, что даже и записи таких разговор имеются. Но и в это я не верю. Глупость какая", - добавил он.

Грановский также добавил, что Труба не хочет назначать сотрудников в ГБР, поскольку в их числе нет его людей.

"Как я понимаю, вы не хотите назначать сотрудников, так как в их числе нет ваших людей. Я вас могу понять. Наверное, ваши люди не сдали экзамены. Помочь в этом деле никак не могу. С целью блокировки таких назначений вы сослались на отсутсвие у вас результатов полиграфических исследований и низким качеством работы внешней комиссии, которая, позволю себе напомнить, и вас избрала, прости Господи. Обсуждать подробно эту тему нет никакого смысла, так как данная проблематика, если я правильно знаю, внимательно исследуется в ходе судебных разбирательств", - написал Грановский.

Фото: facebook.com/Александр_Грановский

"Мне понравилась ваша позиция в вопросе назначения целого ряда высокопоставленных сотрудников региональных отделений, не получив соответсвующие одобрения от ваших заместителей. Ваш профильный закон говорит о том, что такие согласия вам следует получать в обязательном порядке. Вы поздней и с этим не согласились. Имеете право занимать любую позицию. Такое право дано вам законом. Однако нелепо выглядят ваши пояснения, что вы за своей подписью передали в суд, где прямо говорите о том, что без одобрения заместителей назначать никого нельзя. Этот документ я прикреплю, конечно", - отметил Грановский.

При этом, Грановский призвал Трубу не слушать советичков и смотреть на него, как на союзника.

"Я не воюю с вами, у нас разные с вами задачи: я работаю в Парламенте, а вам надо бандитов ловить. Не разрешайте от вашего имени публиковать несуразицу. Я очень информированный человек. Могу много рассказать о самых разных людях. Но я и воспитанный человек одновременно. Если у вас появились ко мне какие-то вопросы или, еще чего, претензии, возьмите номер моего телефона у вашего соратника и потрудитесь со мной провести встречу, в ходе которой я буду стараться произвести на вас хорошее впечатление", - написал он.

Фото: facebook.com/Александр_Грановский