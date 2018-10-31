Грановський заявив про непричетність до суду проти директора ДБР Труби

Фото: Олександр Грановський

Грановський навів приклади недоброчесності Труби

Народний депутат України, член фракції "Блок Петра Порошенко" Олександр Грановський заявив про непричетність до суду проти директора Державного бюро розслідувань (ДБР) Романа Труби. Про це Грановський написав на своїй сторінці в Facebook.

За словами Грановського, сьогодні на різних інформаційних ресурсах з'явилися замовні статті про його "можливе втручання в судові тяжби, мета яких полягає у звільненні з посади директора ДБР Романа Труби".

"Мої джерела запевняють у тому, що, власне, замовник всього цього дитячого інформаційного нетримання - сам Роман Михайлович. Але як я можу повірити в таку нісенітницю. Ні, я не вірю. Знаю, що за цією злою і хитрою комбінацією стоять куди більш підступні сили. Досить багато професійних і чесних журналістів відмовилися розміщувати на сторінках своїх видань цю відверту нісенітницю, за що я їм окремо вдячний. І виключно з метою попередити хочу звернутися до самого Романа Михайловича, який, впевнений, прочитає ці рядки, коли в перерві від поїдання нектару спуститися з Олімпу", - написав він.

Грановський також зазначив, що бачився з Трубою один раз і при зустрічі вони лише обмінялися рукостисканнями. Крім того, Грановський зазначив, що у нього немає ніяких персональних інтересів в розрізі роботи ДБР.

"Але ви, я думаю, знаєте, що від вашого імені і за вашим дорученням зі мною зустрічався ваш соратник, ім'я якого я зараз не буду називати. Справедливості заради, нічого такого з запахом дурі ваш колега мені не пропонував. Не пропонував, тому що говорити зі мною немає про що, Роман Михайлович. Я сподіваюся, що вам дослівно передали суть нашої розмови, яка, за великим рахунком, зводилася до декількох базових принципів: я, як народний депутат України, мрію про те, щоб ДБР працювало краще ніж НАБУ, мрію одночасно про те, щоб співробітники не брали хабарі, неодноразово підкреслив, що у мене немає ніяких особистих інтересів в розрізі роботи ДБР", - написав він, звертаючись до Труби.

При цьому Грановський додав, що в списку працівників, які успішно пройшли відбір до ДБР, немає його ставлеників.

"Мене не цікавить доля якихось окремих людей. По правді кажучи, мене і ваша доля не цікавить, а хвилює лише успішний запуск бюро, яке вам пощастило очолити", - написав він.

Грановський також повідомив, у чому полягає суть судових розглядів, фігурантом яких є Труба.

"Я тільки нещодавно почав цікавитися природою тих правових претензій, які висувають в судових позовах. Багато часу на це не витратив, це чесно. В якості ілюстрації і нагадування для тих, кому це цікаво, прикреплю до цієї публікації основні документи, які вже були раніше опубліковані та ті, що я отримав від своїх джерел. Якщо коротко, то позивач вважає, що Роман Михайлович Труба якось "по-своєму" пройшов люстраційні перевірку, забувши розповісти про те, що 11 грудня 2013 р встиг пред'явити повідомлення про підозру громадському активісту Шевциву Андрію Володимировичу у кримінальній справі № 12013150270001441.

В принципі, на цю обставину можна закрити очі. Згоден", - написав він.

Також Грановський повідомив, що поширюються чутки про те, що Труба продав "якісь копії дуже важливого кримінального провадження зацікавленим особам за 5 тис. доларів".

"Я щось чув про якісь інші кримінальні справи, де ваш процесуальний статус - свідок. Ведеться інтенсивне розслідування по цих справах чи ні, я не знаю, так як у мене немає доступу до цієї захищеної законом інформації. Хтось поширює чутки про те, що ви в минулому продали якісь копії дуже відповідального кримінального провадження зацікавленим особам за 5 тис. доларів. Але я хочу вас заспокоїти: я в це не вірю. Інші наполегливо твердять, що ви спілкувалися з великою кількістю претендентів на різні посади в ДБР і навіть натякали на якусь неправомірну вигоду в обмін на перспективне працевлаштування в бюро. Ці злі язики переконують громадськість у тому, що навіть і записи таких розмов є. Але і в це я не вірю. Дурість якась", - додав він.

Грановський також додав, що Труба не хоче призначати співробітників в ДБР, оскільки в їх числі немає його людей.

"Як я розумію, ви не хочете призначати співробітників, так як в їх числі немає ваших людей. Я можу вас зрозуміти. Напевно, ваші люди не здали іспити. Допомогти в цій справі ніяк не можу. З метою блокування таких призначень ви послалися на відсутність у вас результатів поліграфічних досліджень і низьку якістю роботи зовнішньої комісії, яка, дозволю собі нагадати, і вас обрала, прости Господи. Обговорювати детально цю тему немає ніякого сенсу, так як дана проблематика, якщо я правильно знаю, уважно досліджується в ході судових розглядів", - написав Грановський.

Фото: facebook.com/Александр_Грановский

"Мені сподобалася ваша позиція в питанні призначення цілого ряду високопоставлених співробітників регіональних відділень, не отримавши відповідні схвалення від ваших заступників. Ваш профільний закон говорить про те, що такі згоди вам слід отримувати в обов'язковому порядку. Ви пізніше і з цим не погодилися. Маєте право займати будь-яку позицію. Таке право дано вам законом. Однак безглуздо виглядають ваші пояснення, що ви за своїм підписом передали в суд, де прямо говорите про те, що без схвалення заступників призначати нікого не можна. Цей документ я прикреплю, звичайно", - зазначив Грановський.

При цьому, Грановський закликав Трубу не слухати радників і дивитися на нього, як на союзника.

"Я не воюю з вами, у нас різні з вами завдання: я працюю в Парламенті, а вам треба бандитів ловити. Не дозволяйте від вашого імені публікувати нісенітницю. Я дуже поінформована людина. Можу багато розповісти про самих різних людей. Але я і вихована людина одночасно. Якщо у вас з'явилися до мене якісь питання або, ще чого, претензії, візьміть номер мого телефону у вашого соратника і потрудіться зі мною провести зустріч, в ході якої я буду намагатися справити на вас гарне враження", - написав він.

Фото: facebook.com/Александр_Грановский