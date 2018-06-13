Грановский рассказал об освобождении украинского бизнесмена из-под стражи

Вадим Репкин теперь на свободе

Украинский бизнесмен, народный депутат Александр Грановский рассказал об освобождении украинского бизнесмена Вадима Репкина из-под стражи. Об этом Грановский написал на своей странице в Facebook.

"Шаг 1: Днепровский районный суд г Киева - 14 лет ровно. Шаг 2: Физически под стражей по состоянию до сегодняшнего дня - 8 лет и 11 месяцев. Шаг 3: Апелляционный суд г Киева - смягчить наказание до лишения свободы на срок 8 лет и 11 месяцев. Шаг 4: см фото ниже. Прикрепленная фото подсказывает, что Вадим Репкин на свободе. Так тоже бывает, как показывает жизнь. Как бы то ни было, качество приговоров в Украине по-прежнему воспринимается людьми часто с недоверием и особенно приятно, когда обычная человеческая логика позволяет поверить судьям", - написал Грановский.

Фото: Георгий Логвинский и Вадим Репкин

По его словам, за освобождение Вадима Репкина боролись Георгий Логвинский, Моше Асман, Борислав Береза, Вадим Рабинович.

"Наверное, и другие люди, но не все говорили об этом вслух. Всем скептикам назло", - добавил Грановский.

Напомним, ранее в интервью СМИ Георгий Логвинский рассказал об истории Вадима Репкина.

"Он (Вадим Репкин, - ред.) бизнесмен, член общины Ужгорода. Уже четыре года находится в СИЗО по подозрению в разбойном нападении на бабушку. История такая: несколько человек ворвались к ней в дом и украли радиотелефон. Судить кого-то - неблагодарное занятие. Да и бабушку жалко. Но невиновный человек четыре года сидит без приговора суда. Это нарушение всех международных и национальных норм, потому что его вина не установлена", - рассказывал ЛОгвинский.