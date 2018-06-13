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Грановський розповів про звільнення українського бізнесмена з-під варти

НовиниПолітика    13.06.2018 - 17:02
Фото: Олександр Грановський (РБК-україна)
Фото: Олександр Грановський (РБК-україна)

Вадим Рєпкін тепер на волі

Український бізнесмен, народний депутат Олександр Грановський розповів про звільнення українського бізнесмена Вадима Рєпкіна з-під варти. Про це Грановський написав на своїй сторінці в Facebook.

"Крок 1: Дніпровський районний суд м Києва - 14 років рівному. Крок 2: Фізично під вартою за станом до сьогоднішнього дня - 8 років і 11 місяців. Крок 3: Апеляційний суд м. Києва - пом'якшити покарання до позбавлення волі на строк 8 років і 11 місяців. Крок 4: див фото нижче. Прикріплене фото підказує, що Вадим Рєпкін на волі. Так теж буває, як показує життя. Як би те ні було, якість вироків в Україні як і раніше сприймається людьми часто з недовірою і особливо приємно, коли звичайна людська логіка дозволяє повірити суддям", - написав Грановський.

Фото: Георгій Логвинський і Вадим Рєпкін

За його словами, за звільнення Вадима Рєпкіна боролися Георгій Логвінський, Моше Асман, Борислав Береза, Вадим Рабінович.

"Мабуть, і інші люди, але не всі говорили про це вголос. Всім скептикам зло", - додав Грановський.

Нагадаємо, раніше в інтерв'ю ЗМІ Георгій Логвинський розповів про історію Вадима Рєпкіна.

"Він (Вадим Рєпкін, - ред.) бізнесмен, член громади Ужгорода. Вже чотири роки перебуває в СІЗО за підозрою у розбійному нападі на бабусю. Історія така: кілька людей увірвалися до неї в будинок і вкрали радіотелефон. Судити когось- невдячне заняття. Та й бабусю шкода. Але невинна людина чотири роки сидить без вироку суду. Це порушення всіх міжнародних і національних норм, тому що його вина не встановлена", - розповідав Логвинський.

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Теги публікації: Александр Грановский, Логвинский  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс доллара, новини України, ООС
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