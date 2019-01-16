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Грановский принял участие в подведении итогов года в кругу соцактива Харькова

Новости » Политика    16.01.2019 - 13:53
Грановский принял участие в подведении итогов года в кругу соцактива Харькова
Фото: Александр Грановский (из открытых источников)

По его словам, грамоты "За заслуги перед украинским народом" получили 19 человек

Народный депутат Александр Грановский принял участие в подведении итогов года в кругу социального актива Харькова. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

"Позавчера принял участие в подведении итогов года в кругу социального актива Харькова: и педагоги, и врачи, и строители, и многие другие. Остался под большим впечатлением от общения с людьми и от увиденных кадров. Очень неподдельные. Видно, что все по-настоящему", - написал Грановский.

По его словам, награды в виде грамот Верховной рады Украины "За заслуги перед украинским народом" и благодарности премьер-министра получили 19 человек.

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Напомним, ранее Грановский предложил назвать одну из улиц Харькова в честь братьев Наума и Александра Ахиезеров.

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