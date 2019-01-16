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Грановський взяв участь у підбитті підсумків року в колі соцактиву Харкова

Новини » Політика    16.01.2019 - 13:53
Грановський взяв участь у підбитті підсумків року в колі соцактиву Харкова
Фото: Олександр Грановський (з відкритих джерел)

За його словами, грамоти "За заслуги перед українським народом" отримали 19 осіб

Народний депутат Олександр Грановський взяв участь у підбитті підсумків року в колі соціального активу Харкова. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

"Позавчора взяв участь у підбитті підсумків року в колі соціального активу Харкова: і педагоги, і лікарі, і будівельники, і багато інші. Залишився під великим враженням від спілкування з людьми і від побачених кадрів. Дуже непідробні. Видно, що все по-справжньому", - написав Грановський.

За його словами, нагороди у вигляді грамот Верховної ради України "За заслуги перед українським народом" та подяки прем'єр-міністра отримали 19 осіб.

Грановський взяв участь у підбитті підсумків року в колі соцактиву ХарковаГрановський взяв участь у підбитті підсумків року в колі соцактиву ХарковаГрановський взяв участь у підбитті підсумків року в колі соцактиву ХарковаГрановський взяв участь у підбитті підсумків року в колі соцактиву Харкова

Нагадаємо, раніше Грановський запропонував назвати одну з вулиць Харкова на честь братів-Наума і Олександра Ахиезеров.

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