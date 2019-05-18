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Грановский: для перезагрузки антикоррупционных органов не хватает юридической базы

Новости » Политика    18.05.2019 - 14:55
Грановский: для перезагрузки антикоррупционных органов не хватает юридической базы
Фото: Александр Грановский (пресс-служба нардепа)

По его мнению, для перезагрузки антикоррупционных органов нет правового коридора

Для перезагрузки антикоррупционных органов в стране не хватает юридической базы. Об этом заявил народный депутат Александр Грановский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Цензор.НЕТ.

"Возможна ли перезагрузка (антикоррупционной системы, - ред)? Давайте вспомним, что было с Холодницким. Он прошел через все круги ада и никакое эмоциональное политическое решение по нему не было принято, поскольку у него нет правовой природы, а она заключалась в другом. Члены КДКП пришли к выводу, что господина Холодницкого следует покарать в виде вынесения ему выговора. Поэтому мы юридически вернуться к этому кейсу не можем. Как можно сегодня говорить об отставке Холодницкого, если на то нет процедуры? Как можно говорить об отставке Сытника?", - отметил Грановский.

Комментируя возможную отставку Сытника, Грановский отметил, что Сытник не являлся частью этого расследования.

"Когда нет оснований, использовать исключительно категории политической целесообразности непрофессионально. Надо ли перезапустить эти органы? Мой ответ - нет. Потому что нет правового коридора, по которому может кто-то поехать и в итоге приехать к этим решениям. А говорить эмоциями и исходить из того, что это кому-то надо, а другим это не надо - это есть спекуляция и проявление крайне непрофессионального подхода к этим вещам", - заявил Грановский.

Напомним, ранее Грановский заявил, что действующее законодательство не позволяет пересмотреть вступившие в силу приговоры.

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Новости Украины Александр Грановский
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