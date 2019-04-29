ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Грановский: действующее законодательство не позволяет пересмотреть вступившие в силу приговоры

Новости » Общество    29.04.2019 - 13:30
Грановский: действующее законодательство не позволяет пересмотреть вступившие в силу приговоры
Фото: Александр Грановский (facebook.com)

Грановский отметил, что "войти" в процедуру пересмотра судебного решения невероятно трудно

Народный депутат Александр Грановский заявил, что действующее законодательство не позволяет пересмотреть вступившие в силу приговоры. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Грановского в Facebook.

Так, нардеп посетил в Харькове премьерный показ "Пеніта.опера", о 4 девушках, получивших пожизненный срок. Нардеп отметил, что таким женщинам "суждено всю свою жизнь находиться под стражей в местах не столь отдаленных". Ссылаясь на сюжет оперы, нардеп отметил, что и в Украине есть женщины, осужденные пожизненно.

"Я думаю, в основной своей массе, речь идет о тех женщинах, которые действительно совершили тяжкие преступления и осуждены согласно букве закона, а значит и должны быть так сурово наказаны", - отметил он. 

Вместе с тем, нардеп выразил уверенность, что почти все женщины, которые оказались в подобном положении, "перешли эту черту человечности под влиянием страшных обстоятельств".

"Те дамы, о которых идет речь - убийцы, да убийцы, но ограничиваться таким безапелляционным ярлыком мы не имеем права: убийства совершаются в разном психологическом состоянии часто при чудовищных обстоятельствах, о которых другие люди и не слыхали", - написал он.

"Сложно еще и потому, что действующее законодательство и сложившаяся судебная практика фактически не позволяют пересмотреть вынесенные приговоры, что вступили в законную силу. Прекрасно об этом осведомлен Андрей Диденко и Харьковская правозащитная группа. Даже тогда, когда мы с вами в силу объективных причин смело утверждаем, что с течением времени стало очевидно то, что человек невиновен, фактически "войти" в процедуру пересмотра судебного решения невероятно трудно, а такой пересмотр может занять десятилетия. Честно ли это? Сомневаюсь", - добавил Грановский.

Он также отметил, что ему посчастливилось помочь Любови Кушинской, которая провела в 4 стенах 21 год.

"И даже несмотря на то, что я пригласил в команду адвокатов очень сильных юристов и профессионалов своего дела Андрея Федура и Зою Ярош, мы столкнулись с огромным количеством проблем, которые в классическом ключе не разрешались вообще никак. Да, мы все были целиком и полностью уверены в своей правоте, о чем нам дополнительно говорили и новые экспертные заключения, и отчет полиграфолога, и здравый смысл, в конце концов, но прошение о помиловании пришлось подписать лично мне - Кушинская категорически свою вину не признавала и, тем самым, готова была провести в искомых 4 стенах остаток своей жизни", - отметил он.

Грановский предположил, что подобные чувства разделяет и Тетяна Панасенко, отцу которой его команда пытается помочь и "снова-таки классический путь пересмотра судебного решения для нас и в этот раз не является приоритетным с юридической точки зрения по все тем же причинам, о которых сказано выше".

"Такое театральное действие - попытка привлечь внимание к существующей проблеме: как исключительно по-человечески, так и чисто в юридическом ключе, на мой взгляд. Я считаю, что попытка оказалась вполне успешной и точно незабываемой", - добавил он, комментируя оперу.

 

Фото: facebook.com/Александр_Грановский

Зеленский предупредил о появлении фейковых "решал" Россиянку Бутину приговорили к 18 месяцам тюрьмы
Выборы 2019 Результаты выборов президента Украины Выборы 2019: как прошел второй тур голосования
Новости Украины СудАлександр Грановский
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь