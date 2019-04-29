Грановский: действующее законодательство не позволяет пересмотреть вступившие в силу приговоры

Народный депутат Александр Грановский заявил, что действующее законодательство не позволяет пересмотреть вступившие в силу приговоры. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Грановского в Facebook.

Так, нардеп посетил в Харькове премьерный показ "Пеніта.опера", о 4 девушках, получивших пожизненный срок. Нардеп отметил, что таким женщинам "суждено всю свою жизнь находиться под стражей в местах не столь отдаленных". Ссылаясь на сюжет оперы, нардеп отметил, что и в Украине есть женщины, осужденные пожизненно.

"Я думаю, в основной своей массе, речь идет о тех женщинах, которые действительно совершили тяжкие преступления и осуждены согласно букве закона, а значит и должны быть так сурово наказаны", - отметил он.

Вместе с тем, нардеп выразил уверенность, что почти все женщины, которые оказались в подобном положении, "перешли эту черту человечности под влиянием страшных обстоятельств".

"Те дамы, о которых идет речь - убийцы, да убийцы, но ограничиваться таким безапелляционным ярлыком мы не имеем права: убийства совершаются в разном психологическом состоянии часто при чудовищных обстоятельствах, о которых другие люди и не слыхали", - написал он.

"Сложно еще и потому, что действующее законодательство и сложившаяся судебная практика фактически не позволяют пересмотреть вынесенные приговоры, что вступили в законную силу. Прекрасно об этом осведомлен Андрей Диденко и Харьковская правозащитная группа. Даже тогда, когда мы с вами в силу объективных причин смело утверждаем, что с течением времени стало очевидно то, что человек невиновен, фактически "войти" в процедуру пересмотра судебного решения невероятно трудно, а такой пересмотр может занять десятилетия. Честно ли это? Сомневаюсь", - добавил Грановский.

Он также отметил, что ему посчастливилось помочь Любови Кушинской, которая провела в 4 стенах 21 год.

"И даже несмотря на то, что я пригласил в команду адвокатов очень сильных юристов и профессионалов своего дела Андрея Федура и Зою Ярош, мы столкнулись с огромным количеством проблем, которые в классическом ключе не разрешались вообще никак. Да, мы все были целиком и полностью уверены в своей правоте, о чем нам дополнительно говорили и новые экспертные заключения, и отчет полиграфолога, и здравый смысл, в конце концов, но прошение о помиловании пришлось подписать лично мне - Кушинская категорически свою вину не признавала и, тем самым, готова была провести в искомых 4 стенах остаток своей жизни", - отметил он.

Грановский предположил, что подобные чувства разделяет и Тетяна Панасенко, отцу которой его команда пытается помочь и "снова-таки классический путь пересмотра судебного решения для нас и в этот раз не является приоритетным с юридической точки зрения по все тем же причинам, о которых сказано выше".

"Такое театральное действие - попытка привлечь внимание к существующей проблеме: как исключительно по-человечески, так и чисто в юридическом ключе, на мой взгляд. Я считаю, что попытка оказалась вполне успешной и точно незабываемой", - добавил он, комментируя оперу.

Фото: facebook.com/Александр_Грановский