Грановський: чинне законодавство не дозволяє переглянути вироки, які набули чинності

Фото: Олександр Грановський (facebook.com)

Грановський зазначив, що "увійти" в процедуру перегляду судового рішення неймовірно важко

Народний депутат Олександр Грановський заявив, що чинне законодавство не дозволяє переглянути вироки, які набули чинності. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Грановського у Facebook.

Так, нардеп відвідав у Харкові прем'єрний показ "Пеніта.опера", про 4 дівчат, які отримали довічний термін. Нардеп зазначив, що таким жінкам "судилося все життя перебувати під вартою в місцях не настільки віддалених". Посилаючись на сюжет опери, нардеп зазначив, що і в Україні є жінкі, засуджені довічно.

"Я думаю, в основній своїй масі, мова йде про тих жінок, які дійсно вчинили тяжкі злочини і засуджені згідно з буквою закону, а значить і повинні бути суворо покарані", - зазначив він.

Разом з тим, нардеп висловив упевненість, що майже всі жінки, які опинилися в подібному становищі, "перейшли цю межу людяності під впливом страшних обставин".

"Ті дами, про яких йде мова - вбивці, так вбивці, але обмежуватися таким безапеляційним ярликом ми не маємо права: вбивства відбуваються в різному психологічному стані часто при жахливих обставинах, про які інші люди і не чули", - написав він.

"Складно ще й тому, що чинне законодавство і сформована судова практика фактично не дозволяють переглянути винесені вироки, що вступили в законну силу. Прекрасно про це обізнаний Андрій Діденко і Харківська правозахисна група. Навіть тоді, коли ми з вами в силу об'єктивних причин сміливо стверджуємо, що з плином часу стало очевидно те, що людина невинна, фактично "увійти" в процедуру перегляду судового рішення неймовірно важко, а такий перегляд може зайняти десятиліття. Чи це чесно? Сумніваюся", - додав Грановський.

Він також зазначив, що йому пощастило допомогти Любові Кушинській, яка провела в 4 стінах 21 рік.

"І навіть незважаючи на те, що я запросив у команду адвокатів дуже сильних юристів і професіоналів своєї справи Андрія Федура і Зою Ярош, ми зіткнулися з величезною кількістю проблем, які в класичному ключі не вирішувалися взагалі ніяк. Так, ми всі були цілком і повністю впевнені у своїй правоті, про що нам додатково говорили і нові експертні висновки, і звіт поліграфолога, і здоровий глузд, в кінці кінців, але прохання про помилування довелося підписати особисто мені - Кушинська свою провину категорично не визнавала і, тим самим, готова була провести в 4 стінах залишок свого життя", - зазначив він

Грановський припустив, що подібні почуття поділяє і Тетяна Панасенко, батьку якої його команда намагається допомогти і "знову-таки класичний шлях перегляду судового рішення для нас і в цей раз не є пріоритетним з юридичної точки зору за все тих же причин, про які сказано вище".

"Таке театральне дійство - спроба привернути увагу до існуючої проблеми: як виключно по-людськи, так і чисто в юридичному ключі, на мій погляд. Я вважаю, що спроба виявилася цілком успішною і точно незабутньої", - додав він, коментуючи оперу.

Фото: facebook.com/Олександр_Грановський