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Границы откроет доступность вакцинации, - Стефанишина

Киев, Вторник 15 сентября 2020 08:31
Границы откроет доступность вакцинации, - Стефанишина
Фото: Ольга Стефанишина (РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Анастасия Рокитна

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина считает, что все страны на пороге второй волны коронавируса. Она надеется, что до конца 2020 года будут завершены тестирования вакцин от COVID-19.

Об этом она рассказала в интервью РБК-Украина.

Стефанишина сообщила, что правительство начало активно работать с фармацевтическими компаниями и включилось в глобальные усилия по разработке вакцины.

"До конца года, надеюсь, будут завершены тестирования вакцин, и как раз доступность вакцинации гораздо шире откроет границы и международное сообщение", - отметила она.

Напомним, Украина из-за выборов разрешила въезд еще одной категории иностранцев.

Ранее сообщалось, что Кабмин запретил транзит иностранцев через Украину и изменил правила въезда.

Кроме того, Украина с 28 августа закрыла въезд для иностранцев до конца сентября.

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