До границы 50 км. Залужный впервые рассказал о наступлении ВСУ в Харьковской области

"Вооруженные Силы Украины продолжают освобождение оккупированных Россией территорий. С начала сентября более 3000 кв км возвращено под контроль Украины. На Харьковском направлении мы начали продвигаться не только на юг и восток, но и на север. До выхода на государственную границу остается 50 км", - написал он.

Залужный также показал фотографии, на которых видны результаты успешных контрнаступательных операций наших бойцов.

Фото: Залужный впервые рассказал о наступлении ВСУ в Харьковской области и показал фото (t.me/CinCAFU)

"На этих фотографиях - результаты работы нескольких подразделений Вооруженных Сил. В тесном взаимодействии они уволили села Байрак, Новая Гусаровка, Щуровка и Ольховатка", - отметил главный путешественник ВСУ.

В свою очередь он подчеркнул, что захват мощных укрепрайонов российских войск, которые они гордо назвали "Москва", "Омск" и "Питер", позволило развернуть контрнаступление на Балаклею, Изюм и Купянск.

Напомним, до этого аналитики американского Института изучения войны (ISW) уже отчитывались, что наши бойцы освободили более 3000 квадратных километров территории за последние пять дней с 6 сентября.

Также специалисты утверждали, если украинские войска освободили Великий Бурлук, то это позволило им разместить силы в пределах 15 километров от международной границы, как видим из отчета Залужного о 50 км, этого пока не произошло.

Подробно о ситуации на фронтах по состоянию на 11 сентября - узнайте из обновленных карт.

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