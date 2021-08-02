ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

На границе с Венгрией не работает пункт пропуска: причина

Новина українською →
Закарпатье, Понедельник 02 августа 2021 10:56
На границе с Венгрией не работает пункт пропуска: причина Фото: на границе с Венгрией не работает пункт пропуска (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 2 августа на границе с Венгрией временно прекратил свою работу международный пункт пропуска "Лужанка-Берегшурань". Причиной стали последствия непогоды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины (ГПСУ).

"Пропускные операции в международном пункте пропуска "Лужанка-Берегшурань" на украинско-венгерской границе, временно не осуществляются",- говорится в сообщении.

Как объясняют пограничники, прекращение пропускных операций связано с отсутствием электроснабжения, которое вызвал ураган, что вчера пронесся по Закарпатью.

Сейчас принимаются меры по возобновлению работы указанного пункта пропуска.

Напомним, на Западной Украине ряд поездов следует с опозданием из-за последствий непогоды.

Добавим, поезд, следующий из Вены в Киев опаздывает уже на 8 часов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Венгрия пункт пропуска
NEWS
Поезд из Вены в Киев задерживается уже на 8 часов: названа причина
Поезд из Вены в Киев задерживается уже на 8 часов: названа причина
DAILY
Новая волна. Грозит ли Украине всплеск эпидемии коронавируса из-за штамма "Дельта"
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Новая волна. Грозит ли Украине всплеск эпидемии коронавируса из-за штамма "Дельта"