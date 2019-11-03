На границе с Венгрией образовались очереди

В воскресенье, 3 ноября, на украино-венгерской границе образовались многочисленные очереди. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Западного регионального управления Госпогранслужбы в Facebook.

Как сообщается, по состоянию на 12:00 в очередях на границе с Венгрией находятся 155 автомобилей. Наибольшее количество автомобилей, ожидающих пересечения границы, зафиксировано в пункте пропуска "Тиса" - 70 автомобилей. Еще 50 автомобилей ожидают в ПП "Вилок", 20 транспортных средств стоят в ПП "Косино" и 15 в пункте пропуска "Лужанка".

Кроме того, очереди образовались в пункте пропуска "Краковец", что на границе с Польшей, и в ПП "Ужгород" на границе со Словакией, там на пересечение границы ожидают по 30 автомобилей.

Напомним, ранее в Госпогранслужбе заявляли об увеличении пассажиропотока на украинской границе в августе 2019 года. По данным пограничников, в августе пассажиропоток на украинской границе увеличился на 6%. В августе украинскую границу пересекли более 11 млн граждан. Также в августе на 7% увеличился поток транспорта.