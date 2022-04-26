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На границе с Венгрией меняется режим работы двух пунктов пропуска

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Закарпатская область, Вторник 26 апреля 2022 10:12
На границе с Венгрией меняется режим работы двух пунктов пропуска Фото: два пункта пропуска на границе с Венгрией изменили режим работы (facebook com DPSUkraine)
Автор: Наталья Юрченко

На границе с Венгрией в Закарпатской области меняется режим работы пунктов пропуска "Дзвонковое" и "Косино". Нововведения начнут действовать с 26 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел.

Оформление лиц и транспортных средств в указанных пунктах пропуска будет осуществляться по следующему графику:

  • "Косино - Барабаш" с 08:00 до 20:00,
  • "Дзвонковое - Лонья" с 08:00 до 19:00.

Напомним, в Украине ограничили количество пунктов растаможки автомобилей из Европейского союза для собственных нужд. Теперь это можно сделать только на трех пунктах пропуска.

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Министерство внутренних дел Украины Венгрия Граница с Украиной
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