На границе с Венгрией меняется режим работы двух пунктов пропуска

На границе с Венгрией в Закарпатской области меняется режим работы пунктов пропуска "Дзвонковое" и "Косино". Нововведения начнут действовать с 26 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел .

Оформление лиц и транспортных средств в указанных пунктах пропуска будет осуществляться по следующему графику:

Напомним, в Украине ограничили количество пунктов растаможки автомобилей из Европейского союза для собственных нужд. Теперь это можно сделать только на трех пунктах пропуска.

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