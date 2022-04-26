На границе с Венгрией меняется режим работы двух пунктов пропуска
Фото: два пункта пропуска на границе с Венгрией изменили режим работы (facebook com DPSUkraine)
На границе с Венгрией в Закарпатской области меняется режим работы пунктов пропуска "Дзвонковое" и "Косино". Нововведения начнут действовать с 26 апреля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел.
Оформление лиц и транспортных средств в указанных пунктах пропуска будет осуществляться по следующему графику:
- "Косино - Барабаш" с 08:00 до 20:00,
- "Дзвонковое - Лонья" с 08:00 до 19:00.
Напомним, в Украине ограничили количество пунктов растаможки автомобилей из Европейского союза для собственных нужд. Теперь это можно сделать только на трех пунктах пропуска.
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