На границе Украины и Венгрии застряли 600 молдаван

Фото: автобус на границе (скрин видео tv8 md)

На границе Украины и Венгрии застряли 12 автобусов с 600 гражданами Молдовы, которые ехали в Прагу. Люди находятся на границе уже несколько дней.

Об этом сообщает молдавский телеканал TV8.

Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы сегодня заявило, что венгерские власти не пустили автобусы из-за отсутствия у перевозчика необходимых документов. В ведомстве отметили, что поддерживала с венгерским коллегами связь по этому поводу в субботу и воскресенье.

"Всем вернувшимся назад автобусам выдали официальные документы, в которых указана причина, почему их не впустили в Венгрию. Этой причиной стало отсутствие документов у пассажироперевозчика", - пояснили в министерстве.

По словам администратора одного из перевозчиков Transeric Tur Владимира Бурага, пять автобусов уже впустили в Венгрию, а желающим вернуться в Молдову предоставили автобус и полностью возместили стоимость поездки. Он сообщил, что остались лишь пассажиры, которые хотят попасть в Венгрию. Бурага отметил, что на границе Украины и Венгрии находятся не только автобусы фирм Transeric Tur и Ednateric Trans, но и других перевозчиков из Молдовы и Украины.

Молдавское издание Newsmaker со ссылкой на данные Нацагентства автотранспорта пишет, что на границе застряли автобусы чешского пассажироперевозчика Kateh Travel, поэтому эта проблема не в компетенции агентства.

Указано, что люди жаловались, что им приходится спать в автобусах и обходиться без еды и воды.

Напомним, в середине сентября на границе Беларуси и Украины застряли более 1,5 тысячи хасидов-паломников, которые планировали попасть в Умань на празднование Рош ха-Шана - еврейского нового года.