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На границе Украины с Венгрией на два месяца ограничат движение транспорта

Автор: РБК-Украина

В пункте пропуска для автомобильного сообщения "Чоп (Тиса)" в Закарпатской области начали ремонт моста через реку Тиса. Из-за этого пересечение границы между Украиной и Венгрией будет несколько затрудненным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

Ремонт моста состоится в соответствии с предварительными договоренностями между странами.

Работы продлятся с 22 июля по 29 сентября 2021 года на грузовых полосах движения на прибытие в Украину и убытия из Украины на украинской стороне моста.

Движение транспортных средств (грузовых, легковых, автобусов и микроавтобусов) будет осуществляться реверсно через центральную часть моста в порядке очереди.

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