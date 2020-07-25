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На границе Украины с Польшей образовались большие очереди из грузовиков

Украина, Суббота 25 июля 2020 22:13
На границе Украины с Польшей образовались большие очереди из грузовиков
Фото: очередь из грузовиков (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Пропуска через границу ожидают более 500 грузовиков

На украино-польской границе в субботу, 25 июля, образовались масштабные очереди из грузовиков. Чтобы пересечь границу, приходится ждать почти 24 часа.

Об этом сообщает "Польское радио".

Наихудшая ситуация наблюдается на переходе "Ягодин"-"Дорогуск", где с обеих сторон пропуска ожидают более 500 грузовиков. На пересечение границы приходится ждать около суток.

При этом на переходе "Рава-Русская"-"Гребенное" ситуация немного лучше. Въезда в Польшу ожидают около 90 автомобилей, а въезда в Украину ждут 170. Чтобы попасть в Украину приходится ждать почти 13 часов, а в Польшу - 9 часов.

Отмечается, что до октября на переходе "Ягодин"-"Дорогуск" продлится ремонт, поэтому это основной фактор образования очередей. Еще одна причина - это увеличение интенсивности движения в выходные.

Напомним, очереди на границе с Венгрией наблюдались в конце июня, когда страны ввели дополнительные меры в связи с пандемией коронавируса.

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