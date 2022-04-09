На границе с Сумской областью большое скопление войск РФ, готовимся к "горячему приему", - глава ОВА

"Мы частично контролируем границу, частично она еще открыта. У нас протяженность границы одна из самых больших со страной-агрессором. Это 564 километра, и контролировать такой участок крайне проблематично", - отметил чиновник.

Что касается вероятности очередной интервенции со стороны Сумской области, то в регионах идут активные мероприятия по укреплению обороны.

"Мы готовимся к "горячему приему", если они захотят снова пойти через Сумскую область. Но не рекомендуем им. Укрепляются блокпосты, опорные пункты, и мы понимаем, что на ближайшие годы, даже если мы быстро выиграем войну, если не будет политического и идеологического изменения в России, то оставаться в состоянии покоя мы не можем", - сказал Живицкий.

Чиновник убежден, что необходимо строить "линию Маннергейма" и укреплять границу.

"Я остаюсь поклонником того, что должна быть физическая стена, которая будет непроходимой. То есть такой набор технических сооружений, чтобы невозможно было сюда зайти. Также должна быть серьезная система противовоздушной обороны. Ибо то, что наши города бомбятся и обстреливаются из воздуха, это серьезная проблема. Мы не можем быть уверены, что это не повторится снова", - подчеркивает он.