На границе со Словакией заработают все КПП: названа дата

На границе Украины и Словакии с 1 августа заработает пункт пропуска "Малые Селменцы - Вельке Слеменце". Таким образом все КПП на украинско-словацкой границе будут открыты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

"Согласно информации, поступившей от пограничной полиции Словацкой Республики, с 1 августа 2021 в их стране отменяются ограничения, касающиеся работы пунктов пропуска", - отмечается в сообщении.

С этой даты на границе Украины и Словакии будут работать все пункты пропуска. Непосредственно изменения касаются пешеходного пункта пропуска "Малые Селменцы - Вельке Слеменце", где с 1 августа будет осуществляться пропуск ежедневно с 9:00 до 21:00 (по киевскому времени).

В Госпогранслужбе отметили, что из-за карантина власти Словакии в ноябре 2020 года приостановили работу КПП "Вельке Слеменце". В свою очередь, правительство Украины отменило все карантинные ограничения по работе пунктов пропуска на границе с ЕС еще 20 мая прошлого года.