UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

На границе со Словакией заработают все КПП: названа дата

Автор: Дмитрий Кузнецов

На границе Украины и Словакии с 1 августа заработает пункт пропуска "Малые Селменцы - Вельке Слеменце". Таким образом все КПП на украинско-словацкой границе будут открыты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

"Согласно информации, поступившей от пограничной полиции Словацкой Республики, с 1 августа 2021 в их стране отменяются ограничения, касающиеся работы пунктов пропуска", - отмечается в сообщении.

С этой даты на границе Украины и Словакии будут работать все пункты пропуска. Непосредственно изменения касаются пешеходного пункта пропуска "Малые Селменцы - Вельке Слеменце", где с 1 августа будет осуществляться пропуск ежедневно с 9:00 до 21:00 (по киевскому времени).

В Госпогранслужбе отметили, что из-за карантина власти Словакии в ноябре 2020 года приостановили работу КПП "Вельке Слеменце". В свою очередь, правительство Украины отменило все карантинные ограничения по работе пунктов пропуска на границе с ЕС еще 20 мая прошлого года.

Напомним, в ноябре 2020-го Словакия ограничила въезд на свою территорию в связи с быстрым распространением коронавирусной инфекции. Некоторые пункты пропуска на границе с Украиной были закрыты.

Читайте РБК-Украина в Google News
Словакияпограничникиграницапункт пропуска