На границе со Словакией закрывают КПП, порядок пропуска изменен

На границе Украины и Словакии будет закрыт пункт пропуска "Ужгород" - "Вишне Немецке". Он прекратит работать с пятницы, 15 января.

Об этом сообщает Госпограничная служба Украины.

КПП будет закрыто с 8:00 пятницы. В то же время, возобновит работу пункт пропуска "Убля" - "Малый Березный". Остается временно закрытым КПП "Велке Слеменце" - "Малые Селменцы".

В Словакию могут въехать украинцы или граждане третьих стран, которые обладают правом на проживание в Словакии, имеют национальную визу, выданную посольством. Также въехать могут иностранцы-родственники лиц, которые имеют право постоянного или временного проживания в Словакии. После въезда необходимо сдать тест на коронавирус не позднее пятого дня самоизоляции.

Не соблюдать карантин могут члены экипажей, пилоты, водители, которые осуществляют грузоперевозки, бригады медслужбы и так далее.

Ранее сообщалось, что Норвегия планирует ввести обязательное тестирование на коронавирус для тех, кто будет въезжать в страну. За невыполнение требований людей будут штрафовать на 20 тысяч норвежских крон (2 тысячи евро).

Также, президенты Украины Владимир Зеленский и Молдовы Майя Санду во время переговоров обсудили широкий круг вопросов украинского-молдавских отношений. В частности, они обсудили введение пересечения границы по ID-паспортам.