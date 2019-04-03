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На границе со Словакией образовались километровые очереди

Новости » Общество    03.04.2019 - 10:33
На границе со Словакией образовались километровые очереди
Фото: Олег Слободян (УНИАН)

Очереди образовалась на КПП "Ужгород"

На контрольно-пропускном пункте "Ужгород" сегодня утром, 3 апреля, образовались километровые очереди из-за сломанного сканера у словацких пограничников. Об этом сообщил Олег Слободян, помощник главы Государственной пограничной службы Украины, передает РБК-Украина со ссылкой на "112-Украина".

Слободян уточнил, что очередь образовалась только из грузовых автомобилей.

"У словаков есть технологические проблемы, которые они пока что не решили, и это приводит к накоплению транспортных средств на выезде из Украины. Пока что проблему не решили, хотя мы находимся с ними в динамическом диалоге для того, чтобы находить компромиссы. Очередь только из грузовых автомобилей, легковушки проезжают без задержек", - рассказали в ГПСУ.

При этом Слободян отметил, что, скорее всего, ситуация с очередями будет сохраняться некоторое время.

Напомним, ранее сообщалось, что Украинские министерства планируют до конца 2018 года "построить с нуля" пункты пропуска в аннексированный Россией Крым - "Каланчак" и "Чонгар". Также планируется открытие официальной автостанции с конечной точкой в одном из новых пропускных пунктов.

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