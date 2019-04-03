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На кордоні зі Словаччиною утворилися кілометрові черги

Новини » Суспільство    03.04.2019 - 10:33
На кордоні зі Словаччиною утворилися кілометрові черги
Фото: Олег Слободян (УНІАН)

Черги утворилася на КПП "Ужгород"

На контрольно-пропускному пункті "Ужгород" сьогодні вранці, 3 квітня, утворилися кілометрові черги через зламаний сканер у словацьких прикордонників. Про це повідомив Олег Слободян, помічник голови Державної прикордонної служби України, передає РБК-Україна з посиланням на "112-Україна".

Слободян уточнив, що черга утворилася тільки з вантажних автомобілів.

"У словаків є технологічні проблеми, які вони поки що не вирішили, і це призводить до накопичення транспортних засобів на виїзд з України. Поки що проблему не вирішили, хоча ми перебуваємо з ними в динамічному діалозі для того, щоб знаходити компроміси. Тільки з вантажних автомобілів, легковики проїжджають без затримок", - розповіли в ДПСУ.

При цьому Слободян зазначив, що, швидше за все, ситуація з чергами буде зберігатися деякий час.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Українські міністерства планують до кінця 2018 року "побудувати з нуля" пункти пропуску аннексированный Росією Крим - "Каланчак" і "Чонгар". Також планується відкриття офіційної автостанції з кінцевою точкою в одному з нових пропускних пунктів.

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