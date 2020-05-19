На границе с Россией задержали женщину, разыскиваемую по 4 статьям

Фото: задержание человека (РБК-Украина)

Женщина была задержана на пункте пропуска "Гоптовка"

На границе с Российской Федерацией пограничники задержали украинку, которую разыскивали правоохранители. Она была в розыске по четырем статьям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы.

Так, в пункте пропуска "Гоптовка" на автомобиле марки Hyundai прибыла гражданка Украины 1982 года рождения. Она направлялась из России в Украину.

"Во время проверки документов правоохранители установили, что женщина находится в розыске по подозрению в совершении преступлений, ответственность за которые предусмотрена статьями 364 "Злоупотребление властью или служебным положением", 212 "Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)", 255 "Создание преступной организации", 366 "Служебный подлог" УК", - говорится в сообщении.

Женщина была задержана и передана сотрудникам правоохранительных органов.

Напомним, в Запорожье задержали подозреваемого в избиении и ограблении ветерана АТО. На пострадавшего было совершено нападение ночью во дворе дома. Ему нанесли телесные повреждения и завладели имуществом. Жертва нападения длительное время находилась в больнице.

Кроме того, в Донецкой области была задержана преступная банда за похищение и пытки ветерана АТО на Донбассе. Они заставляли пострадавшего вступить в криминальную группировку.

Автор: Валерия Мрачковская