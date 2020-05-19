ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

На кордоні з Росією затримали жінку, яку розшукують за 4 статтями

Новини » Надзвичайні події     19.05.2020 - 18:18
На кордоні з Росією затримали жінку, яку розшукують за 4 статтями
Фото: затримання людини (РБК-Україна)

Жінка була затримана на пункті пропуску "Гоптівка"

На кордоні з Російською Федерацією прикордонники затримали українку, яку розшукували правоохоронці. Вона була в розшуку за чотирма статтями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної прикордонної служби.

Так, в пункті пропуску "Гоптівка" на автомобілі марки Hyundai прибула громадянка України 1982 року народження. Вона прямувала з Росії в Україну.

"Під час перевірки документів правоохоронці встановили, що жінка перебуває в розшуку за підозрою у вчиненні злочинів, відповідальність за які передбачена статтями 364 "Зловживання владою або службовим становищем", 212 "Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)", 255 "Створення злочинної організації", 366 "Службове підроблення" КК", - йдеться в повідомленні

Жінка була затримана і передана співробітникам правоохоронних органів.

Нагадаємо, у Запоріжжі затримали підозрюваного у побитті і пограбуванні ветерана АТО. На потерпілого було скоєно напад вночі у дворі будинку. Йому нанесли тілесні ушкодження та заволоділи майном. Жертва нападу тривалий час перебувала в лікарні.

Крім того, в Донецькій області була затримана злочинна банда за викрадення та катування ветерана АТО на Донбасі. Вони примушували потерпілого вступити в кримінальне угрупування.

Автор: Валерія Мрачковська

Теги Новини України ЗадержаниерозыскГосударственная пограничная служба
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся