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На границе с Россией задержали группу "иностранцев": какая у них была цель

Автор: Анастасия Рокитна

Пограничники задержали на украинско-российской границе пять человек. Ими оказались граждане Узбекистана.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГПСУ.

Как сообщили пограничники, нарушители хотели незаконно пересечь государственную границу вне установленных пунктов пропуска, поскольку у них был запрет въезда на территорию России.

В отношении иностранцев составлены протоколы об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 204-1 (Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины).

Граждан Узбекистана ждет административная ответственность и принудительное возвращение в страну происхождения, отметили в ГПСУ.

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