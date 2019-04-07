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На кордоні з Польщею затримали чоловіка з понад 20 кг бурштину

Новини » Надзвичайні події    07.04.2019 - 12:16
На кордоні з Польщею затримали чоловіка з понад 20 кг бурштину
Фото: вилучений бурштин (dpsu.gov.ua)

Правоохоронці встановлюють суму вилученого товару

На українсько-польському кордоні в пункті пропуску Краківець прикордонники виявили в автівці громадянина України з майже 25 кг бурштину. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

Повідомляється, що прикордонники отримали інформацію від оперативно-розшукового підрозділу Західного регіонального управління про можливі протиправні дії на пункті пропуску й прийняли рішення вивести з загального потоку автомобіль Mercedes.

"В подальшому спільна прикордонно-митна оглядова група під заднім сидінням автівки виявила спеціально обладнаний тайник, в якому чоловік приховав майже 25 кілограмів необробленого каміння бурштину різного розміру", - розповіли прикордонники.

Також вони повідомили, що ними було вилучено автомобіль 32-річного громадянина України, а також бурштинове каміння.

"Наразі сума оцінка вилученого та інші обставини справи встановлюються", - додали правоохоронці.

 

 

Фото: вилучений бурштин (dpsu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у Чернівецькій області вилучили одну з найбільших партій контрабандних сигарет. Велику партію тютюнових виробів, яка може виявитися однією з найбільших, прикордонники викрили у Чернівецькій області, цигарки намагалися переправити до Румунії двома фурами Volvo.

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