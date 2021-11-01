ru ua
Пн, 01 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

На границе с Польшей задержали двух украинцев с поддельными COVID-сертификатами

Новина українською →
Львовская область, Понедельник 01 ноября 2021 14:47
На границе с Польшей задержали двух украинцев с поддельными COVID-сертификатами Фото: На границе с Польшей задержали двух украинцев с поддельными COVID-сертификатами (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

На пунктах пересечения государственной границы Украины и Польши задержали двух украинцев с поддельными международными COVID-сертификатами. Правоохранители открыли уголовные дела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Украины.

Сообщается, что 31-летний житель Тернопольской области и житель Винницы в возрасте 37 лет, предъявили международные сертификаты с признаками подделки сотрудникам Госпогранслужбы при попытке пересечь госграницу Украины и Польши.

Первый инцидент произошел 30 октября. Правоохранители открыли уголовное производство по ч.3 ст.358 (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание - ограничение свободы сроком до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

Второй случай пересечения госграницы с поддельным COVID-сертификатом произошел 1 ноября. Полиция открыла по данному факту уголовное производство по ч.4 ст.358 (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание - штраф до пятидесяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до двух лет.

Читайте РБК-Украина в Google News
Львовская область Коронавирус
NEWS
Киев на локдауне. Как долго может продлиться тотальный карантин
Киев на локдауне. Как долго может продлиться тотальный карантин
DAILY
Под знаком Кернеса. Как Харьков выбирал себе нового мэра и чего ждать дальше
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Под знаком Кернеса. Как Харьков выбирал себе нового мэра и чего ждать дальше