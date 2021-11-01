ru ua
Пн, 01 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

На кордоні з Польщею затримали двох українців з підробленими COVID-сертифікатами

Новость на русском →
Львівська область, Понеділок 01 листопада 2021 14:47
На кордоні з Польщею затримали двох українців з підробленими COVID-сертифікатами Фото: на кордоні з Польщею затримали двох українців з підробленими COVID-сертифікатами (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

На пунктах перетину державного кордону України та Польщі затримали двох українців з підробленими міжнародними COVID-сертифікатами. Правоохоронці відкрили кримінальні справи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ України.

Повідомляється, що 31-річний житель Тернопільської області та житель Вінниці віком 37 років, пред'явили міжнародні сертифікати з ознаками підробки співробітникам Держприкордонслужби при спробі перетнути держкордон України та Польщі.

Перший інцидент стався 30 жовтня. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст. 358 (підробка документів, печаток, штампів та бланків, збут або використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання-обмеження волі строком до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.

Другий випадок перетину держкордону з підробленим covid-сертифікатом стався 1 листопада. Поліція відкрила за даним фактом кримінальне провадження за ч.4 ст. 358 (підробка документів, печаток, штампів і бланків, збут або використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання-штраф до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до двох років.

Читайте РБК-Україна в Google News
Львовская область Коронавірус
NEWS
Київ на локдауні. Як довго може тривати тотальний карантин
Київ на локдауні. Як довго може тривати тотальний карантин
DAILY
Червоний сигнал. Хто підробляє COVID-документи в Україні і чим це небезпечно
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Червоний сигнал. Хто підробляє COVID-документи в Україні і чим це небезпечно