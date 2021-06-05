На границе с Польшей задержали авто на попытке вывезти из Украины лекарства на 10 млн гривен
Сегодня, 5 июня, в украинском пункте пропуска "Рава-Русская" задержали автомобиль, который пытался вывезти лекарства из Украины в Польшу. Стоимость препаратов составляла более 10 млн гривен.
На пункт пропуска заехало транспортное средство на иностранной регистрации под управлением 35-летнего гражданина Украины. Для прохождения таможенного контроля водитель выбрал полосу движения "зеленый коридор".
Однако во время осмотра среди личных вещей в багажном отделении авто, таможенники обнаружили 300 ампул лекарственных средств.
Ориентировочная стоимость 1 ампулы около 35-40 тысяч гривен. Со слов водителя лекарства попросили перевезти через границу, и об их стоимости он не знал.
По данному факту составлен протокол о нарушении таможенных правил предусмотренного ст. 471 Таможенного кодекса Украины. Лекарства, ориентировочная стоимость которых более 10 млн гривен, изъяты. Дело направят в суд.
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