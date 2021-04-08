На границе с Польшей образовалась очередь из 240 автомобилей
В четверг, 8 апреля, на украино-польской границе образовались очереди из автомобилей. На трех пунктах пропуска в общей сложности застряли 240 транспортных средств.
Об этом сообщает Западное региональное управление Государственной пограничной службы Украины в Facebook.
Так, по состоянию на 9 утра у пункта пропуска "Рава-Русская" находились 30 автомобилей, у "Шегини" - 110, у "Краковец" - 100.
Также небольшая пробка из 15 автомобилей образовалась в пункте пропуска "Тиса", что на границе с Венгрией.
Напомним, с 30 марта Польша больше не признает результаты COVID-тестов из стран не из Шенгенской зоны. Теперь украинцам, чтобы избежать карантина, придется при въезде в Польшу сдавать тест на коронавирус на польской территории.
Также РБК-Украина писало, что в начале марта Польша не пустила в страну автобус с украинцами. Один из пассажиров заявил, что у него COVID. Во въезде отказали всем пассажирам.
Отметим, недавно правительство утвердило план мероприятий по обустройству приоритетных пунктов пропуска на 2021-2023 годы. На 35 пунктов на границе потратят почти 10 млрд гривен.